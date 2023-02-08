إخلاء 73 أسرة تعرضت مساكنهم لمداهمة الامطار

التنمية الاجتماعية: تخلي (73) أسرة لأماكن آمنة وتقدم مساعدات عينية ونقدية لـ (835) أسرة خلال المنخفض الجوي الحالي.

عملت الوزارة من خلال غرفة الطوارئ المركزية ولجان الطوارئ الفرعية في مديرياتها المنتشرة بمختلف محافظات وألوية المملكة البالغ عددها (41) لجنة منذ بداية المنخفض وضمن خطة الوزارة لمواجهة الحالات الطارئة والأحوال الجوية على تقديم المساعدات والإغاثة للمتضررين من الظروف الجوية السائدة في مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع الحكام الإداريين ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث أخلت وزارة التنمية الاجتماعية (73) أسرة تعرضت مساكنهم لمداهمة الامطار، وتم نقل هذه الأسر وتأمين المأوى لهم سواء باستئجار مساكن بشكل مؤقت أو نقلها لمراكز الاخلاء وبلغ عدد المساكن التي تم استئجارها بشكل مؤقت (44) مسكن وبلغ عدد الأسر التي تم إيوائها بمراكز الإيواء (29) اسرة، كما قدمت الوزارة مساعدات عينية ونقدية خلال المنخفض الجوي الحالي لـ(835) أسرة في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة، أن عمل غرفة الطوارئ المركزية واللجان الفرعية مستمر لتقديم خدمات الإغاثة ويمكن للمواطنين الاتصال للتبليغ عن أي حالات طارئة مع لجان الطوارئ على هاتف رقم: 5678490/06

علماً بأن وزارة التنمية الاجتماعية سوف تصدر تقرير مفصل عن كافة التداخلات والمساعدات التي قامت بها الوزارة بعد الانتهاء من فصل الخير.