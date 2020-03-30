إخلاء 9 أشخاص محجور عليهم من أحد فنادق العقبة

العقبة-أخلت الجهات المعنية في العقبة، اليوم الاثنين، تسعة أشخاص من أصل 145 شخصا، من المحجور عليهم صحيا في احد فنادق العقبة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة العقبة الدكتور ابراهيم معايعة ان تسعة أشخاص أجانب تم أخلاؤهم، 7 منهم من الجنسية اليونانية واثنان من المانيا وتم فحصهم والتأكد من عدم حملهم للفيروس وتوقيعهم على تعهد خطي لاستمرارهم في الحجر الصحي المنزلي.

واوضح ان غالبية المحجور عليهم صحيا هم من سائقي الشاحنات القادمين من معبر نويبع المصري، اضافة الى جنسيات اخرى كانوا قد خضعوا للحجر الصحي في بداية ازمة فيروس كورونا.

وحضر اجراءات اخلاء المحجور عليهم رئيس سلطة العقبة المهندس نايف بخيت ومحافظ العقبة الدكتور غسان الكايد والفريق الطبي المختص التابع لوزارة الصحة وعدد من المسؤولين الحكوميين بالعقبة.-(بترا-امين المعايطة)