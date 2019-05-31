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إخماد حريق أشجار وأعشاب جافة في جرش

منذ ساعتين
رجال دفاع مدني يقومون بأطفاء حريق - ارشيفية

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جرش-الغد- تمكنت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش من إخماد حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة قدرت مساحته بـ150 دونماً في منطقة القصير/ قرب المدينة الصناعية الجديدة.
وقالت إدارة الإعلام إن كوادر الإطفاء وبمساعدة بعض مواطنين المنطقة عملت على إخماد الحريق وحصر النيران حيث لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.
وأهابت إدارة الإعلام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة عدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر على الأعشاب خوفاً من اشتعال النيران فيها وخاصة مع جفاف الأعشاب وارتفاع درجات الحرارة. (بترا)

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