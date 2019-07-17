إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية ومثمرة في الزرقاء

عمّان- أخمدت كوادر الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني الحريق الذي شب في أعشاب جافة وأشجار مثمرة وحرجية بمنطقة طواحين العدوان الواقعة ما بين محافظتي الزرقاء و جرش.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني أن عملية إخماد الحريق استمرت لأكثر من (4) ساعات نظراً لوعورة المنطقة وصعوبة وصول آليات الإطفاء إلى بعض مواقع الحريق، كما وكان تشكل التيارات الهوائية سبباً في انتقال النار من مكان لآخر بين الأشجار.

وذكرت إدارة الإعلام أنه تم استخدام معدات إطفاء متخصصة لمعالجة مثل هذه الحرائق، مشيرة الى انه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح وإنما اقتصرت الخسائر على احتراق وشفط العديد من الأشجار الحرجية والمثمرة والأعشاب الجافة. (بترا)