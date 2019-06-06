إخماد حريق أعشاب ومحاصيل زراعية وأشجار في إربد

الغد- أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد في منتصف الليل، حريقا شب في اعشاب جافة ومحاصيل زراعية واشجار حرجية ومثمرة في منطقة كفر راكب في محافظة إربد .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب اربد وبإسناد من مديرتي شرق اربد وإنقاذ وإسناد الشمال تعاملت منذ ساعات منتصف الليل مع حريق شب في أعشاب جافة ومحاصيل زراعية و أشجار حرجية ومثمرة في منطقة كفر راكب .

وبينت إدارة الإعلام انه تم إبقاء بعض الآليات والمعدات والكوادر البشرية في وضع استعداد خوفاً من تجدد النيران .

واهابت إدارة الإعلام بالمواطنين عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية والعمل على اجتثاث هذه الأعشاب او حراثتها وبخاصة ما هو قريب من المحاصيل الزراعية والأشجار خوفاً من تعرضها للحريق .