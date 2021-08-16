إخماد حريق اندلع في فندق قيد الإنشاء في عمّان

عمان – أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني وسط عمان، حريقا نشب في فندق قيد الانشاء بمنطقة الدوار الخامس بعمان .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع وسط عمان أخمدت حريقا نشب في الطابق الثامن عشر لفندق قيد الانشاء في منطقة الدوار الخامس يحتوي على قواعد خشبية ومواد بلاستيكية.

وأضاف أنه لم ينتج عن الحريق أية إصابات في الأرواح، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.–(بترا)