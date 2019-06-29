إخماد حريق اندلع في مصنع للإسفنج بإربد – صور

إربد-الغد- قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بان كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق اربد وبإسناد من مديريات دفاع مدني إقليم الشمال تمكنت من إخماد الحريق الذي شبَّ في مصنع للإسفنج مكون من (3) هناجر وساحة خارجية تابعة للمصنع حيث قدرت مساحة الحريق الإجمالية بـ(5000 م2) يحتويان على إسفنج ومواد خام تستخدم في صناعة الإسفنج وماكينات إنتاج .

وذكرت إدارة الإعلام بان كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي تابع عمليات مكافحته مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة من غرفة العمليات الرئيسية حيث شاركت في عمليات إخماده العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمشاركة من الأجهزة ذات العلاقة .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة حيث لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح .

هذا وقد تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق .-بترا

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مصنع بإربد – من المصدر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مصنع بإربد – من المصدر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مصنع بإربد – من المصدر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مصنع بإربد – من المصدر

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مصنع للإسفنج بإربد