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إخماد حريق بسوق المؤسسة المدنية في المشارع

منذ 25 دقيقة
تعبيرية

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الأغوار الشمالية – أخمدت طواقم الإطفاء في مركز دفاع مدني المشارع،اليوم الثلاثاء، حريقاً شب داخل سوق فرع المؤسسة المدنية في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، إنه جرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده من قبل فرق الدفاع المدني، مشيرا إلى أنه اقتصر على أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية ، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة. (بترا)

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