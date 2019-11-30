إخماد حريق شب في ساحة زيوت بمنطقة الموقر

عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في ساحة خارجية تحتوي على زيوت تابعة لأحد مصانع الحديد بمنطقة الفيصلية في لواء الموقر، ،حيث قدرت مساحة الحريق ب(100)م٢ .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي الأماكن المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح .