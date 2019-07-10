إخماد حريق شب في مركبة بجرش

جرش- الغد– ذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في مركبة بمنطقة سوف حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق و السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بالأرواح وسبب الحريق ناتج عن تماس كهربائي .