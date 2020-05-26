العقبةمحافظات

إخماد حريق في سوق الرواق بالعقبة

منذ 31 دقيقة
إخماد حريق في سوق الرواق بالعقبة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد الرواشدة

العقبة – سيطرت فرق وكوادر الدفاع المدني في العقبة على حريق كبير اندلع قبل قليل في سوق الرواق بالعقبة دون وقوع اصابات بشرية حسب مصادر من الدفاع المدني.

وقالت المصادر ان كواد الدفاع المدني بالعقبة قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت وصوله إلى المحلات الاخرى بمشاركة عدد كبير من سيارات الاطفاء والاسناد.

وبين المصدر ان الحريق لم يعرف سبب لغاية الان مرجحا ان يكون تماس كهربائي نتجية الاحمال الكهربائية الزائدة.

يذكر ان سوق الرواق هو سوق شعبي تعود ملكيته لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وهو مؤجر لاصحاب البسطات تتجمع فيه عشرات المحلات لبيع الملابس والاحذية والالعاب والنثريات لذوي الدخل المحدود.

مقالات ذات صلة

جامعة اليرموك- (أرشيفية)

اليرموك تستنكر استخدام اسمها وشعارها في صفحات مواقع ‏التواصل الاجتماعي

منذ ساعتين

جامعة الطفيلة تستمر بمناقشة رسائل الماجستير عن بعد

منذ 3 ساعات

مدير مستشفى الملك المؤسس: عينات الموظف المُتوفى سلبية

منذ 5 ساعات

مستشفى الملك المؤسس: جميع المواعيد حتى تاريخ 31 تموز ملغاة

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock