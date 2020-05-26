إخماد حريق في سوق الرواق بالعقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – سيطرت فرق وكوادر الدفاع المدني في العقبة على حريق كبير اندلع قبل قليل في سوق الرواق بالعقبة دون وقوع اصابات بشرية حسب مصادر من الدفاع المدني.

وقالت المصادر ان كواد الدفاع المدني بالعقبة قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت وصوله إلى المحلات الاخرى بمشاركة عدد كبير من سيارات الاطفاء والاسناد.

وبين المصدر ان الحريق لم يعرف سبب لغاية الان مرجحا ان يكون تماس كهربائي نتجية الاحمال الكهربائية الزائدة.

يذكر ان سوق الرواق هو سوق شعبي تعود ملكيته لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وهو مؤجر لاصحاب البسطات تتجمع فيه عشرات المحلات لبيع الملابس والاحذية والالعاب والنثريات لذوي الدخل المحدود.