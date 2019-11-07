إخماد حريق محدود داخل رصيف النفط في العقبة

العقبة-الغد- قالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت، مساء الخميس، مع حريق شب في أحد الخطوط الناقلة للنفط الخام أثناء عمل صيانة لخط ناقل فيه بقايا من من مادة النفط؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال محدود في الخط والذي يبلغ قطره (24) أنش داخل رصيف النفط بالمنطقة الجنوبية في الدرة، حيث نتج عن الحريق اصابة 4 اشخاص؛ 3 منهم بحروق متوسطة في الجسم، وواحدة برضوض مختلفة في الجسم.

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء وفرق المواد الخطرة عملت على اخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى الأماكن المجاورة ووقف تسرب بقايا النفط الخام الموجود داخل الخط الناقل، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.