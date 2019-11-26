إخماد حريق محدود في مدرسة بالعقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – اندلعت أعمدة الدخان من احدى صفوف مدرسة الثورة العربية الكبرى في العقبة بعد احتراق وحدة تكييف خارجية. وعملت فرق الاسعاف والانقاذ بالدفاع المدني على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.

وأجبرت الأدخنة المتصاعدة اخلاء كامل طلاب المدرسة والكادر التعليمي لحين اخماد النيران المشتعلة نتيجة تماس كهربائي من احدى وحدات التكييف الداخلي في غرفة صفية كما بيّن مصدر في دفاع مدني العقبة.

وقال شهود عيان في الموقع، إن تدافع الطلبة وصريخهم اثار فزع الاهالي ودب الرعب في قلوبهم عن خروجهم وتدافعهم مرة واحدة من بوابة المدرسة بالاضافة الى اصوات سيارات الدفاع المدني .

وبين مصدر في دفاع مدني العقبة ان كوادر وفرق الدفاع المدني حال تلقيها بلاغ عن وجود حريق في مدرسة الثورة العربية الكبرى تحركت على الفور وقامت باخماد الحريق الناتج عن تماس كهربائي من احدى وحدات التكييف الداخلي في غرفة صفية، والأضرار اقتصرت على المادية فقط.