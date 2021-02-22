إخماد حريق مستودع للإسفنج في عمان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تعاملت اليوم مع حريق شب داخل مستودع يحتوي على مواد اسفنجية واقمشة كنب بمنطقة القويسمة ، قدرت مساحتة ٨٠٠م٢ .

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الاماكن المجاورة في حين نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظراً لطبيعة المادة المشتعلة ولم يتم تسجيل اي اصابات بالارواح .

وأشار الناطق الاعلامي انه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من مرتباتها وتم تشكيل لجنه من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .