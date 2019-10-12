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إخماد حريق مصنع في سحاب -صور

منذ 4 ساعات

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عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وباسناد من مديريات دفاع مدني إنقاذ وإسناد الوسط وغرب عمان ومادبا تعاملت اليوم مع حريق شب في مصنع يستخدم لصناعة التب اللاصق في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، يتكون من ثلاثة طوابق بمساحة قدرت ب(2000)م٢ .

  وذكرت إدارة الإعلام أنه شاركت في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات
الدفاع المدني العملياتية  وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمشاركة من القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك  وأمانة عمان من خلال تزويد موقع الحريق بصهاريج من المياه .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة .

هذا وقد تابع مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة عمليات مكافحة الحريق من خلال غرفة العمليات الرئيسية وأوعز بتشكيل لجنه من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .

إخماد حريق مصنع في سحاب
إخماد حريق مصنع في سحاب
إخماد حريق مصنع في سحاب
إخماد حريق مصنع في سحاب
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