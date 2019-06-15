إخماد حريق مصنع للبلاستيك في ماركا الشمالية (صور)

عمان- الغد- أعلنت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، فجر اليوم السبت، أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديريات دفاع مدني إقليم الوسط تمكنت من إخماد الحريق الذي شبَّ في مصنع بلاستيك يحتوي على مواد خام تستخدم في صناعة البلاستيك وماكينات إنتاج للمواد البلاستيكية، بمنطقة ماركا الشمالية.

وذكرت إدارة الإعلام ان كوادر الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اشرف على عمليات مكافحته مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة حيث شارك في عمليات إخماده العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء وبمشاركة من القوات المسلحة وقوات الدرك والأمن العام وأمانة عمان .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة حيث لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح .

وتم تشكيل لجنة للوقوف على اسباب الحريق .