إخماد حريق هنجر بالمدينة الصناعية في سحاب (صور)

عمان-الغد- قالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل هنجر يستخدم في صناعة خزانات البلاستيك في المدينة الصناعية في سحاب،حيث قدرت مساحة الحريق ب(140)م٢ .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى باقي اجزاء الهنجر ، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، هذا وقد تم تشكيل لجنه من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .





إخماد حريق هنجر بالمدينة الصناعية في سحاب