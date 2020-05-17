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إخماد 174 حريقا بالأعشاب والاشجار خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 31 دقيقة
رجال دفاع مدني يعملون على إطفاء حريق شب بإحدى غابات جرش-(ارشيفية)

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عمان- الغد- أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني أكثر من 174 حريقا مختلفا خلال 24 ساعة الماضية من أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة في مختلف محافظات المملكة.

وحسب بيان لمديرية الأمن العام، فقد بلغت المساحة الكلية لحرائق الغطاء النباتي حوالي 2000 دونم، واحتاجت هذه الحرائق إلى جهود مضنية من مرتبات الدفاع المدني تكللت بإخماد جميع هذه الحرائق.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الأعشاب الجافة خوفاً من امتدادها وعدم القدرة على السيطرة عليها.

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