إخماد 3 حرائق حرجية في إربد والكرك (فيديو)

عمان-الغد- بذلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني جهودا كبيرة لاخماد عدد من الحرائق في عدد من مناطق المملكة

وتعاملت مديرية دفاع مدني غرب اربد حريقين اتيا على مساحات واسعة من الاعشاب الجافة و الاشجار الحرجية والمثمرة في منطقتي صيدور ووادي الريان ، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريقين و السيطرة عليهما و منع انتشارهما الى المناطق المجاورة دون وقع اي اصابات في الارواح .

كما تعاملت فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني الكرك مع حريق شب في اعشاب جافة و اشجار حرجية نتيجة اشعال كوشوك في الوادي الفاصل بين ضاحية المرج وقصبة الكرك ، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق و السيطرة عليه ولم ينتج عنه اي إصابات في الارواح .

وتهيب مديرية الدفاع المدني بالمواطنين عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة وإخماد اي نيران يتم إشعالها أثناء الرحلات التنزهيه درءا لنشوب الحرائق وخاصه في ظل ارتفاع درجات الحرارة.