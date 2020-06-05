إخميس: وضعي الصحي يتحسن.. وفيروس”كورونا” حقيقة وليس “خيالا”

مصطفى بالو

عمان- “الرضى بقضاء الله وقدره، والحمد لله وضعي الصحي يتحسن مع يومي السادس في الحجر الصحي بمستشفى الملك فيصل بالسعودية”.. بهذه الكلمات بدأ أخصائي العلاج الطبيعي السابق في نادي الجزيرة إبراهيم إخميس، حديثه لـ “الغد” مع مرور عدة أيام من تلقيه العلاج في الحجر الصحي بمتشفى الملك فيصل بالسعودية، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، وهو يعمل حاليا اخصائيا للعلاج الطبيعي في نادي الروضة -أحد اندية الدرجة الثانية لكرة القدم بالسعودية-.

المعنويات عالية

ورد إخميس في رده على سؤال الغد:” كيف ثبتت إصابتك بفيروس كورونا، وكيف تلقيت الخبر؟، بالقول: “شعرت بالاعراض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق بالنفس، ما دفعني فورا الى مراجعة أقرب طبيب، وهو الذي اشتبه بإصابتي، وأجرى لي الفحص وجاءت النتيجة إيجابية، ومن الطبيعي ان أصاب بالصدمة والخوف، لكنني مؤمن بقضاء الله وقدره، فتقبلت الموضوع وتم حجري في المستشفى، وأجد الاهتمام والرعاية الصحية الكبيرين، والحمد لله أشعر بتحسن من يوم إلى آخر”.

وتابع: “إنهالت علي الاتصالات من أهلي، والدتي المقيمة حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك زوجتي وأطفالي، وكل زملائي بالوسط الرياضي، وعائلتي الكبيرة وأهلي وجيراني في مخيم الطالبية، ولم أشعر أنني وحيدا، بل غمروني باهتمامهم واتصالاتهم اليومية للاطمئنان على صحتي، ولم يقصر معي المسؤولون في نادي الروضة السعودي، الى جانب وقفة أخي وزميل غربتي مدرب حراس المرمى في نادي النصر السعودي خالد سلطان، وكذلك رئيس النادي السابق لنادي الجزيرة محمد يحيى المحارمة، الذي يهاتفني يوميا، وأشكر الجميع على وقفتهم ما زادني إرادة وتصميما على تجاوز المحنة المرضية”.

رسالتي..

وعند سؤال إخميس: ماذا تقول للمستهترين والمشككين بحقيقة هذا الوباء العالمي؟، أجاب:”رسالة أقدمها بعد تجربة واقعية ومعاناة يومية في تحدي الفيروس اللعين -كوفيد 19-، وأقول فيها أن الإصابة بفيروس كورونا حقيقة وليست خيالا، وأوصي الجميع الالتزام بالإجراءات الحكومية الوقائية للحد من انتشار الوباء العالمي، واتخاذ كافة التدابير الصحية ضد الفيروس الخبيث”.

وأردف قائلا:” سأكمل في الحجر الصحي 14 يوما، للتعافي التام من فيروس كورونا، وكنت قد سجلت في وقت سابق على المنصة الخاصة لعودة الأردنيين من الخارج، وأخشى أن يصدر اسمي وانا ما زلت على سرير الشفاء، لذلك ما يهمني الآن أن يمن الله علي بنعمة الشفاء التام، وبعد ذلك سأطرق أبواب القنوات الرسمية لتأمين عودتي الى بلدي الأردن وأهلي وعزوتي”.

وزاد إخميس:” اهنئ نفسي، ووطني الأردن قيادة وشعبا وأرضا على العودة الميمونة للحياة الطبيعية، في طريق التعافي التام من فيروس كورونا، وأثمن الإجراءات الحكومية الوقائية منذ بداية الأزمة العالمية، والتي قادت الى النجاح الكبير في إدارة الأزمة من مختلف النواحي، رغم الآثار السلبية لـ”كورونا” من النواحي الاجتماعية والاقتصادية في حدودها العالمية، وحمى الله الأردن ورفع عنا الوباء والبلاء”.

يذكر ان اخصائي العلاج إخميس الذي كان يشغل مركز حارس المرمى في نادي الطالبية واتحاد الطالبية، وتواجد في مجلس إدارة نادي اتحاد الطالبية لـ3 دورات متتالية، واكمل دراسته في تخصص العلاج الطبيعي، وهو ما أهله للعمل مع فرق الطالبية والبقعة والجزيرة، وشارك الأخير التتويج بكأس الأردن قبل موسمين، ويعمل حاليا معالجا لفريق نادي الروضة السعودي.