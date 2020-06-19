إخميس يدعو إلى توخي الحذر مع عودة تدريبات فرق المحترفين

مصطفى بالو

عمان – قدم معالج فريق الجزيرة سابقا ونادي أحد السعودي حاليا ابراهيم إخميس، نصائح الى مدربي ولاعبي والأجهزة الطبية لفرق أندية المحترفين المحلية بكرة القدم؛ مع عودة بعض الفرق للتدريبات، بعد قرار اتحاد الكرة باستئناف دوري المحترفين في آب (أغسطس) المقبل، منطلقا من تجربته بإصابته بفيروس كورونا، وهو يتماثل حاليا للشفاء بعد أجبره المرض على البقاء بالحجر الصحي، لمدة 25 يوما، توزعت بين المستشفى، ومكان اقامته في السعودية حاليا.

وقال إخميس في رد على استفسارات “الغد”: “من محض تجربة ومعاناة حقيقية مع الفيروس، أشدد أن “كورونا” مرض حقيقي وموجود، لذا يجب على فرق أندية المحترفين، ومدربيهم ولاعبيهم وأجهزتهم الطبية، توخي أقصى درجات الحذر، واتخاذ كافة التدبير الوقائية ضد الفيروس، سواء خلال التدريبات مع عودة بعض الفرق إلى الاستعداد لاستئناف الموسم، ولاحقا خلال المباريات، دون التهاون مع الفيروس الخطير، الذي عايشته بكل التفاصيل، وفق تجربة كانت الأصعب في حياتي، وألزمتني الفراش لمدة 25 يوما بين المستشفى ومكان سكني، وأشكر الله ان من علي بنعمة الشفاء، وإن ما زلت أعيش أثارة الانسحابية إلى الآن”.

وعند سؤاله: وانت اخصائي للعلاج الطبيعي كيف تقارن إصابة اي لاعب- لاقدر الله – بالفيروس، وبين الإصابة العادية؟، أجاب: “بالتأكيد الإصابة بفيروس كورونا أصعب بكثير من الإصابة العادية التي قد يتعرض لها اللاعب في الملعب، فالاخيرة تشخيص دقيق وعلاج وتأهيل ويعود اللاعب الى الملعب، أما لا قدر الله الإصابة بفيروس كورونا، فإن الخطر يكمن في الرئتين، وما يرافقها من صعوبات بالتنفس، والاعياء الشديد للجسم، ما بجعله غير قادر على أداء اي شيء، ويبقى طريح الفراش يبحث عن التنفس الاصطناعي، وبين حجره وعلاجه قد يغيب لأكثر من شهر، وفي حال عودته يحتاج الى خطة اعداد نفسية وبدنية وفنية، وإذا لا كان إلتهاب الرئتين شديدا بسبب الفيروس، فإن غيابه قد يطول إلى نهاية الموسم، فضلا ان إصابته ستثير القلق والرعب لدى منظومة الفريق، وما يرافقها من اجراءات وقائية منها الفحص والحجر والعزل الصحي، بمعنى أن خطر الإصابة كبير قد يؤدي إلى ايقاف المنافسات من جديد”.

وتابع: “على المنظومة الكروية لأي فريق، إداريا وفنيا وطبيا، يجب أن لا تتهاون في توفير كافة إجراءات السلامة العامة، والتدابير الوقائية وتوليها جل اهتمامها، والتشديد على إلتزام جميع أفراد المنظومة بالاجراءات والتدابير الوقائية، والفحص المتكرر بما فيه فحص كورونا؛ والأهم يجب على المنظومة، ويتقدمها دور الأجهزة الطبية؛ مراقبة أعراض المرض لا سمح الله على اللاعبين، وعلى جميع اركان المهمة الطبية، معرفة اجراءات التعامل معها في حال ثبوتها، ويجب أن تكون هناك ارشادات وتوعية يومية من الجهاز الطبي، لأعراض الإصابة ، والتأثيرات الجانبية بعد الإصابة لا قدر الله، بهدف اتخاذ اللاعبين والمدربين أعلى درجات الحيطة والحذر، وتفادي الخطر قبل وقوعه، بما يزيد على نجاعة الإجراءات الحكومية الوقائية للحد من انتشار الوباء، وحمى الله الأردن قيادة وشعبا وأرضا”.