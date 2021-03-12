إدارات أندية تستفيد من “كورونا” بتمديد عملها

عمان – الغد – استفاد عدد من إدارات أندية المحترفين، من جائحة كورونا، التي منحتها فرصة لمواصلة العمل في الأندية، رغم انتهاء الفترة القانونية لاستمرارها.

وفي التفاصيل، فإن أكثر من ناد محلي محترف مثل الفيصلي والرمثا والحسين إربد، انتهت المدة القانونية لعمل إداراتها المنتخبة، حيث كان يفترض أن تشهد الأسابيع الأخيرة إجراء انتخابات، لاختيار الإدارات الجديدة، قبل أن تفرض جائحة كورونا صدور قرار من وزارة الشباب بتمديد عمل الإدارات المنتهية ولايتها، لعدم القدرة على إجراء الانتخابات، بسبب فيروس كورونا.

المؤيدون للإدارات، اعتبروا أن قرار التمديد كان حكيما، في ظل صعوبة إجراء الانتخابات في هذه الظروف الوبائية الصعبة، فيما اعتبر المعارضون للإدارات أن الوزارة كان يفترض أن تجري الانتخابات في موعدها، معتبرين أن الانتخابات النادوية ليست أخطر من الانتخابات النيابية التي أقيمت في موعدها رغم الوباء. -(أخبار النجوم)