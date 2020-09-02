“إدارة الأزمات” تبحث التعاون في مجال الطاقة النووية

عمان – الغد – التقى نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات مستشار جلالة الملك الدكتور عبدالله طوقان اليوم الأربعاء، في المركز، مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الدكتور سامر قاهوق، لتعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة النووية وادارة الأزمات والكوارث.

وشدّد الدكتور عبدالله طوقان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك والاستعداد للتعامل مع أية مخاطر في مجال الطاقة النووية، اضافةً الى تعزيز العمل وفقاً للخطط الوطنية التي أعدها المركز بالتعاون مع مختلف المؤسسات والأجهزة ومشاركة القطاع الخاص.

وأشار طوقان الى أهمية تطوير وتدريب الموارد البشرية والعاملين في مجال الطاقة وفقاً للمعايير الدولية.

من جانبه، ثمّن الدكتور سامر قاهوق، الدور المحوري للمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات واتاحة الفرصة لتطوير منظومة التعاون المشترك اضافة الى أهمية تبادل الخبرات في تعزيز القدرات للعاملين في المركز والمفاعل.