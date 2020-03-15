“إدارة الأزمات” تحذر.. “هاكرز يستغلون “كورونا” لاختراق أجهزة المستخدمين

عمان – الغد – حذر المركز الوطني لإدارة الأزمات من مخترقي شبكات إلكترونية يسعون إلى جمع أكبر كم من المعلومات الشخصية حول مستخدمي الإنترنت، عبر إيهامهم بتحميل مواقع وصفحات “ويب” لمتابعة أحدث المستجدات حول انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال المركز في منشور على صفحته على “فيسبوك” إن هؤلاء المخترقين يستخدمون روابط خبيثة مخفية لجمع بيانات المتسخدمين، حال قيامهم بتحميل تطبيقات “غير محمية”، يستخدمونها كواجهة لإنشاء ملف آخر مخفي قد يضر المستخدمين.

ودعا المركز مستخدمي الإنترنت إلى التأكد من تحديث نظام مكافحة الفيروسات على أجهزتهم، وتحديث نظام التشغيل، وعدم فتح أي روابط أو مرفقات مشبوهة تصلهم إلى البريد الإلكتروني، أو سواه من وسائل التواصل الإجتماعي.