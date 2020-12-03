“إدارة الأزمات” توضح الجهات المستثناة من الحظر الشامل يوم الجمعة

عمان- اعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قائمة استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 ليلاً اليوم الخميس، الى الساعة 10 ليلاً من يوم غد الجمعة.

ووفقا لبيان عن المركز اليوم، تستثنى كافة الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الادنى لإدامة العمل، فيما يجب تزويد الكوادر الادارية العاملة في القطاع الصحي بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى التي يعملون لديها.

كما يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (بي سي آر) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل، شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (باج المختبر، كشفا مصدقا من المختبر، وكتاب الاعتماد من وزارة الصحة).

كما يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة اظهار الباج الخاص بالنقابة، ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 10 صباحاً الى الساعة 6 مساءً، ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

كما يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، ويُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.

ويُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت، شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى انتهاء موعد الحظر.

كما تُستثنى حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلاً عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية.

وتُستثنى الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اخرى من قرار الحظر الشامل.

ويسمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار التي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل، لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن الأصلية أو مختومة ختم طبق الاصل من قبل أمانة عمان الكبرى / البلدية المختصة.

واكد المركز استثناء القادمين عبر المعابر البرية الى المملكة من الحظر الشامل، شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.

وتعتمد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.

وفي قطاع الزراعة، يصرح لمزارعي الزيتون بنقل منتجاتهم باتجاه معاصر الزيتون، شريطة حصولهم على استثناء من قبل مديرية زراعة المحافظة، يتم تصديقه من قبل الحاكم الاداري، كما يستثنى أصحاب معاصر الزيتون والعاملين فيها حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة والتي تم المصادقة عليها في كتاب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رقم( م و أ ز/ديوان/45/9356 ) تاريخ 9 تشرين الثاني الماضي.

كما يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة 2 ظهراً لغاية الساعة 4 عصراً من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم، شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة، فيشترط حيازة الرخصة الورقية الاصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

ويسمح للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 8 مساءً ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحال النتافات والمسالخ.

كما يُسمح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى، والأسواق المركزية في المحافظات)، اعتباراً من الساعة 6 مساء ولغاية انتهاء فترة الحظر الشامل.

ويُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل، اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى انتهاء فترة الحظر الشامل.

ويُسمح لـ6 أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة، لإتمام اجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل، شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى، كما تعتمد ورقة الخروج من المستشفى كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

ويُصرح لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة، كما يُسمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا أثناء فترة الحظر الشامل.

وتُعتمد ورقة المراجعة/ الموعد، كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.

واشار المركز الى ان صلاحية منح التصاريح اثناء فترة الحظر الشامل للحالات الطارئة للمواطنين تُعطى للحاكم الاداري وحسب اختصاصه.

–(بترا)