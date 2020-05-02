“إدارة الأزمات” توضح سبب عدم وصول الأرقام المتسلسلة لبعض الطلبة في الخارج

عمان-الغد- تلقت خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات استفسارات وملاحظات من بعض الطلبة الأردنيين المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة تفيد بعدم استلامهم حتى الآن لأرقام متسلسلة تتيح لهم إجراء حجز الطيران ودفع كلف الإقامة للعودة إلى الأردن.

وتود الخلية التوضيح بأن سبب عدم وصول الأرقام المتسلسلة هو إما أن المتقدم ليس من المجموعة الأولى التي ستبدأ عودتها قريباً، أو لخطأ في إدخال رقم الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني.

ولتمكينهم من تدارك الإدخال الخاطئ لأرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني، وبالتالي الحصول على الرقم المتسلسل، تدعو الخلية ذوي الطلبة الدخول إلى منصة www.safelyhome.gov.jo وإدخال الرقم الوطني للطالب المسجل للعودة، وفي حال كان من بين المجموعة الأولى من العائدين سيظهر رقمه التسلسلي، وعلى الطالب استخدام هذا الرقم للحجز إما من خلال موقع الملكية الأردنية safelyhome.rj.com أو الاتصال على رقم ٠٦٥٢٢٠٣٠ والحجز مباشرة ثم الدفع لدى البنك العربي أو مكتب الملكية (الدوار السابع).

وفي حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الأرقام التي خصصتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاستقبال استفسارات الأردنيين في الخارج:

+962795497777

+962798070048

+962798070013

+962798070019

+962798070063

+962798070056