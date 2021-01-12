“إدارة الأزمات” يخصص أرقاما للاستفسار عن خطة التطعيم

عمان-الغد- أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، الثلاثاء، عن تخصيص أرقام هواتف للرد على الاستفسارات الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد وباء كورونا.

ودعا المركز في بيان ، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لعدم التردد في الاتصال على الأرقام التالية:

مناوب نهاري:

(0797861112) (0797861110) (0798731110) (0797861113) (0797861114)

مناوب ليلي:

(0798731110) (0797861119)