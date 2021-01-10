“إدارة الأزمات” يعلن خطوات الحصول على مطعوم كورونا

عمان- أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، خطوات تلقي مطعوم فيروس كورونا المستجد، عن طريق التسجيل على موقع www.vaccine.jo ، وإدخال البيانات الشخصية واختيار المركز الصحي المراد أخذ اللقاح فيه، اضافة الى قطاع العمل الذي ينتمي إليه المسجل، وإدخال رقم الهاتف الذي سترسل إليه رسائل المواعيد والتنبيهات وشهادة التطعيم.

وأشار المركز الى انه ستصل رسالة للمسجلين تتضمن مكان وزمان تلقي المطعوم ومواعيد أخذ المطاعيم التي توزع آليا بحسب أولويات تعتمد على الحاجة والأحقية والتوزيع العادل.

وفيما يتعلق بموعد التطعيم، أكد المركز ضرورة الحضور قبل الموعد بقليل مع إحضار الهوية الشخصية للأردنيين وجواز السفر لغيرهم، وإحضار ما يثبت انتماء المسجل لقطاع العمل المختار وتقارير طبية بالأمراض المزمنة إن وجدت، موضحا انه وبعد تلقي الجرعات اللازمة من المطعوم، ستصل رسالة تتضمن رابطا لشهادة التطعيم الخاصة بالمسجل وعليه الاحتفاظ بهذا الرابط ليسهل الوصول إليه عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالإبلاغ عن الآثار الجانبية إن وجدت، أشار المركز الى انه ستصل المسجل رسالة تتضمن رابطا يمكن استخدامه للتبليغ عن أية أعراض جانبية قد تكون مرتبطة بتلقي المطعوم.–(بترا)