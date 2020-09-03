إدارة السلط تناقش تحضيرات فريق كرة اليد

بلال الغلاييني

عمان- تخصص الهيئة الإدارية لنادي السلط، في جلستها المقبلة التي تعقدها برئاسة خالد عربيات، جانبا كبيرا لمناقشة الأمور الفنية والإدارية التي تتعلق بفريق كرة اليد، ومشاركته في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، الذي ينطلق خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وتتطلع إدارة النادي، لأن تكون مشاركة الفريق في هذا الاستحقاق إيجابية، خصوصا وأن الفريق هو حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما تطمح اليه الإدارة، حسب رئيس النادي خالد عربيات، الذي أكد أن النادي يولي اهتماما كبيرا بفريق كرة اليد، نظرا للإنجازات الكبيرة والثمينة التي حققها الفريق في الأعوام الماضية، مشددا على أهمية التحضيرات المبكرة التي يحتاجها الفريق قبل مشاركته في لقاءات الدوري، وقبل ذلك ضرورة تشكيل الجهازين الفني والإداري.

وكان نادي السلط، قيد في سجلات الاتحاد قائمة فريقه التي ستشارك في منافسات البطولات المحلية للموسم الحالي، وهي تضم نخبة من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرات واسعة والقادرين على المحافظة على الألقاب المحلية، في الوقت الذي تحاول فيه الهيئة الإدارية تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، لسد بعض النقص الذي حصل بعد خروج اللاعبين محمد وأحمد نايف من تشكيلته، وذهابهما لفريق ساكب الذي يشارك في دوري أندية الدرجة الثانية.

يذكر أن فريق السلط، هو حامل للقب دوري اندية الدرجة الأولى في الأعوام الثلاثة الماضية، مثلما فاز الفريق في لقب بطولة كأس الأردن، وفاز بلقب كأس السوبر في الموسمين 2017 و2018، إلى جانب فوز الفريق بعدد كبير من ألقاب البطولات المحلية في الأعوام الماضية.