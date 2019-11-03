إدارة السير توضح بخصوص مخالفة تحتوي أخطاء إملائية

عمان- الغد- أوضحت إدارة السير، اليوم الأحد، بخصوص صورة مخالفة السير التي تم تداولها بالأمس، على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحتوي على أخطاء إملائية، باعتبارها مخالفة مرورية حُررت حديثاً.

وقالت الإدارة إنّه “بعد الاطلاع على هذا الموضوع تبين بأن صورة المخالفة المتداولة قديمة، كونها حُررت في عام 2016، وقد تم في حينه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص تلك المخالفة ومحررها”.

وأضافت أن “مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع الشركاء ذوي العلاقة بإطلاق مشروع تحرير المخالفات الكترونياً بواسطة أجهزة (PDA)، بهدف الحد من أخطاء تحرير وإدخال المخالفات المرورية، لتجاوز السلبيات التي تعتمد التحرير اليدوي وما يترتب على ذلك من أخطاء، ولتقليل التدخل البشري في إجراءات تسجيلها، مما يوفر الجهد والوقت ويحقق الدقة والشفافية، إضافة لإشعار المواطنين بالمخالفات المرتكبة أولا بأول بواسطة الرسائل النصية .(SMS)”.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع في العاصمة عمان، والعمل جاري حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية لتشمل جميع محافظات المملكة.