إدارة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وليس حله

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 2/9/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تغيرت لهجة السياسة الخارجية لإسرائيل، ولكن ليس من حيث الجوهر، ومن غير المرجح أن تتعامل مع الفلسطينيين. وسوف يتم تأجيل القضايا الجوهرية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية وترسيم الحدود ومنح الحقوق للاجئين الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى. ويقول أحد مساعدي بينيت: “الشيء المهم هو عدم التسبب في أي مشاكل غير ضرورية ومحاولة تسهيل الحياة على الفلسطينيين”.