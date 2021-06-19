إدارة بايدن تتجه لتقليص عدد بطاريات “باتريوت” بالشرق الأوسط

واشنطن- كشفت صحيفة “ذا وول ستريت جورنال” الأمريكية، الجمعة، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن قررت تقليص كبير لعدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ(باتريوت) في الشرق الأوسط،

وقالت إن الإدارة الأمريكية قررت “سحب 8 بطاريات باتريوت من العراق والكويت والأردن والسعودية”.

وأرجعت الصحيفة القرار إلى رغبة واشنطن في “إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا”.

والإثنين، جدد بايدن تعهده باستمرار دعم بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بهدف ما أسماه “التعاون الدفاعي ضد العدوان الروسي والتحديات الصينية الاستراتيجية”.

تصريحات بايدن، جاءت خلال مؤتمر صحفي برفقة أمين عام “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، على هامش قمة زعماء الحلف التي انعقدت في العاصمة البلجيكية، بروكسل، مؤخرًا.-(الأناضول)