إدارة نادي الاستقلال توزع المناصب وتسمي اللجان المعاونة

عمان – الغد – خصص مجلس إدارة نادي الاستقلال جانبا كبيرا من جلسته التي عقدها ا يوم الاثنين الماضي برئاسة علي العمايرة لمناقشة واقع ومستقبل النادي واتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في تعزيز مكانة النادي في المجالات كافة ودعم مسيرة الفرق الرياضية.

وبحسب الزميلة د. منال بزادوغ رئيسة اللجنة الإعلامية الناطق الإعلامي لنادي الاستقلال فقد كان من أبرز قرارات الجلسة تكليف د. غيداء أبو رمان وآيات الزعبي بملف اللجنتين الثقافية والاجتماعية.

وتسمية محمد أديب الدسوقي رئيسا للجنة الرياضة والموافقة على استقطاب المدرب الوطني هاني أبو الليل مديرا فنيا لفريق كرة القدم النسوية والموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من جمانة محمد من عضوية مجلس الإدارة ومخاطبة مديرية شباب العاصمة بذلك لاستدعاء عضوا احتياط رقم (1) في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وكانت إدارة نادي الاستقلال وزعت المناصب الفخرية حيث تم اختيار د. حاكم الخريشا نائبا للرئيس والسيد محمد شحادة أمينا للسر والسيد نايف النصر أمينا للصندوق.