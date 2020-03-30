إدارة نادي الوحدات تجتمع “عن بعد” – صور

عمان – الغد – اجتمعت ادارة الوحدات بتقنية الإتصال المرئي –الفيديو- عن بعد مساء اليوم الاثنين، تنفيذا للإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة جانحة كورونا، واعتبرته اجتماعا غير رسميا في ظل قرار وزارة الشباب بإغلاق النوادي والهيئات الشبابية تنفيذا لقانون الدفاع بسب الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن بسبب أزمة”كوفيد 19″.

رئيس نادي الوحدات د.بشار حوامدة الذي كان يتحدث لـ”الغد”، قال:” ارتأى مجلس إدارة نادي الوحدات الإجتماع عن بعد، لتأكيد مسؤوليته الوطنية في ظل الأزمة التي يعيشها الوطن، واضعا كافة امكانياته وجهود ابنائه لخدمة الوطن، ومنوها أن هناك العديد من الملفات العالقة، فيما يتعلق بالتصور العام للمرحلة المقبلة خاصة في ظل توقف الانشطة الرياضية، واغلاق الأندية لابوابها تنفيذا للاجراءات الحكومية، ومناقشة اموره بما يخص التزاماته تجاه فرقه الرياضية وانشطته وموظفي النادي.

وتحضير خطة عمل تناسب كافة الاحتمالات خلال الفترة المقبلة، ونؤكد أن خسائر الأندية المالية تهون امام الخسارة بالارواح لا قدر الله، ولكن هناك جملة من الامور يجب مناقشتها بواقعية بما يقدم المصلحة الوطنية في هذا الظرف، وتعاملا مع الظروف الحالية،وندعو الله ان يحمي وطننا قيادة وأرضا وشعبا، وإن شاء الله أزمة وبتعدي”.