إدارة نادي الوحدات تجتمع مع الفريق الكروي الأول

عمان – الغد – اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات مع الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول اليوم في مجمع النادي بغمدان عقب التدريبات استعدادا لاستكمال الموسم الكروي الحالي بداية شهر آب (أغسطس) المقبل.

وشهد الاجتماع حضور رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة ونائب الرئيس غصاب خليل إلى جانب الأعضاء عوض الاسمر وزيد ابو حميد وبسام شلباية والمهندس علي مسلم والمهندس حاتم أبو معيلش ووليد السعودي إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية هيثم أحمد والمحامي رمضان مخلوف.

ورحب مدير نشاط كرة القدم زياد شلباية باللاعبين وشكرهم على الحضور، متمنيا أن تكون عودة النشاط من جديد فاتحة خير.

وأكد شلباية ان عودة الحياة إلى كرة القدم الأردنية انتصار لنادي الوحدات والكرة الأردنية، خاصة أن النادي ومجلس إدارته كان جادا ومطالبا بعودة النشاط من البداية، كون إلغاء الدوري سيترك اثرا سلبيا من النواحي الفنية والإدارية والمالية.

من جانبه أكد رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة أن الصحة هي أولوية قصوى، حيث كنا دائمي التواصل مع اللاعبين خاصة من قبل مدير النشاط زياد شلباية الذي كان يضعنا بالتفاصيل التي تخص الفريق أولا بأول.

وقال الحوامدة للموقع الرسمي لنادي الوحدات : “كنا منذ البداية نحارب من أجل اللاعبين لأن الضرر الذي لحق بهم لا يختلف أبدا عن المتضررين من القطاعات الأخرى، وهي الرسالة التي أوصلناها للمسؤولين عن كرة القدم الأردنية”.



وبين الحوامدة أن آراء الأندية كانت مختلفة وهذا حق لكل منها، لكن رأي الوحدات كان الأكثر إقناعا لان إلغاء الدوري سيكبد الأندية والكرة الأردنية خسائر فادحة هي بغنى عنها.

من جهته أكد نائب رئيس نادي الوحدات غصاب خليل ان نادي الوحدات منظومة متكاملة وأسرة مترابطة وهذا ما ظهر خلال أزمة كورونا، ما يعبر عن مدى محبة المنظومة لناديها ورغبتها أن يكون في المقدمة دائما.

على صعيد متصل عاد مدير نشاط كرة القدم شلباية للحديث أن منظومة كرة القدم الموجودة حاليا في الوحدات هي المسؤولة عن أي مبادرات قد تقدم لمصلحة النادي، وعند تقديم أي مبادرة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الاعلامية الرسمية للنادي.

بدوره قال كابتن الفريق محمد الدميري أن اللاعبين سيقفون مع النادي في هذه الأوقات الصعبة ولن يقصروا أبدا معه.

وفي نهاية اللقاء قدم دكتور الفريق مؤيد عمر محاضرة قصيرة عن الاهتمام بالصحة من قبل اللاعبين في ظل أزمة فايروس كورونا وأهمية اتباع الأساليب الصحيحة، خاصة أن التدريبات ستقام بشكل يومي على ملعب النادي في منطقة غمدان باستثناء يوم الجمعة وبدون حضور الجماهير.