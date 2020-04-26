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إدارة C-TOWN تتبرع بمبلغ 75 ألف دينار دعماً لوزارة الصحة

منذ 56 دقيقة

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عمان -الغد– باعتبارها واحدة من كبرى شركات الوطن وجزءاً لا يتجزأ من أعمدته الخدمية، قامت شركة C-TOWN ممثلة بإدارتها بتقديم تبرع قيمته 75 ألف دينار وذلك دعماً لجهود وزارة الصحة المتواصلة في مواجهة انتشار وباء فايروس كورونا المستجد Covid-19 وفي حماية الوطن والمواطن من خطر هذه الجائحة.

ويأتي هذا التبرع تأكيداً على إيمان إدارة الشركة بأهمية التكاتف بين مؤسسات الدولة لإغاثة الأردن وتلبية لنداء الوطن، وما هذا التبرع إلا تعبيراً عن انتمائها لمملكتنا الحبيبة ووقوفها خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وولي العهد الأمين. من الجدير بالذكر أن C-Town بمختلف فروعه المنتشرة في المملكة، ومنذ اندلاع هذه الأزمة، قد وقفت وقفة رجل واحد في المساهمة في مواجهة هذا الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة داخل جميع الفروع.

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