‘‘إدامة‘‘ تحث الحكومة على إعادة النظر بوقف الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية

ريهام زيدان

عمان- تحث جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الحكومة على اعادة النظر في قرار وقف الإعفاء الضريبي الخاص بالسيارات الكهربائية، كما تشجع على تمديد الاعفاء وتبني سياسات تحفز على اقتناء السيارات الكهربائية وتزيد من أعدادها لما لذلك من اثار ايجابية على قطاعي الطاقة والبيئة. حيث تساهم هذه السيارات في زيادة قدرة الشبكة الكهربائية على استقبال الطاقة الكهربائية المتجددة من الرياح والشمس، وتعوّض بشكل جزئي عن الاستثمار في انظمة التخزين الكبيرة، في ظل وجود سعة توليدية فائضة على الشبكة الكهربائية الأردنية، وقدرتها على العمل كوحدات تخزينية تساهم في موازنة التوليد والاستهلاك الكهربائي.

كما يجدر بالذكر ان التراجع عن إعفاء هذه المركبات لا يتوافق مع الاستراتجيات العامة، إذ ان الايراد الضريبي الذي كان من المتوقع تحصيله لن يتحقق كما يشير الربع الاول من هذا العام، كما أنه يخالف التوجه الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والبيئة.

وتدعو جمعية ادامة الجهات المعنية الى العمل على مراجعة هذا القرار الذي كان له أثر سلبي على قطاع السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت قيمة المركبات من 3 الى 8 الاف دينار مما ادى الى توقف تام لعمليات الشراء والتخليص منذ بداية العام الجاري بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة.

هذا وشهد قطاع السيارات الكهربائية نمواً متسارعاً في السنوات الاخيرة، إذ شكل اعفاء هذه المركبات من الضريبة الخاصة دافعاً للإقبال على اقتناء هذه السيارات الحديثة التي توفر وسيلة نقل صديقة للبيئة تساهم في تخفيف انبعاثات الكربون وذات عبء مادي أقل.