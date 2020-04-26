أخبار محليةاقتصاد

“إدامة” توصي بالعمل على زيادة قدرة الشبكة الكهربائية

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أوصت جمعية “ادامة” للطاقة والبيئة والمياه بالعمل علــى زيــادة قــدرة الشــبكة الكهربائيــة علــى اســتقبال وإدارة كميــات متزايــدة مــن الكهربــاء المنتجــة.

وقالت ضمن توصياتها لتعافي صعيد تعافي القطاع على المدى البعيد بعد أزمة جائحة كورونا إنه يتوجب البدء بالعمل على زيـادة نسـبة مشـاريع تخزيـن الطاقـة علـى الشـبكة الكهربائيـة محليا، عبـر العمـل علـى مشـاريع كبيـرة الحجـم وتشـريع ذلــك لالنظمــة الالمركزية والاستثمار فـي الشـبكات الذكيـة التـي يمكـن ان تسـاعد علـى ادارة الطاقـة المتذبذبـة والقادمـة مـن المصـادر المتجـددة، وتشريع الاعتماد بشكل اكبر على وسائل النقل الكهربائي.

وقالت الجمعية إن قطـاع الطاقـة ككل جـراء ازمـة فيـروس كورونـا المسـتجد تعرض إلـى صدمـة بسـبب الانخفـاض الكبيـر والمفاجـىء علـى الطلـب علـى الطاقـة، وبالمقابـل فقـد خضـع القطـاع لجملـة مـن االاجـراءات التـي جـاءت إسـتجابة ألوامـر الدفـاع واخـرى جـاءت للتعامـل مـع المسـتجدات التقنيـة التـي طـرأت جـراء الانخفـاض الكبيـر.

مقالات ذات صلة

إدارة C-TOWN تتبرع بمبلغ 75 ألف دينار دعماً لوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة

عندما أصبح النفط هباء: أسبوع من الاضطراب للخام ومزيد من الألم في الطريق

منذ ساعتين

شركة نوفارتس فارما للأدوية تتبرّع بـ250 ألف دولار لـ”همّة وطن”

منذ 3 ساعات
همة وطن الشعار الرسمي

فيلادلفيا للطاقة الشمسية تتبرع بـ100 ألف دينار لصندوق همة وطن

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock