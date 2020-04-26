“إدامة” توصي بالعمل على زيادة قدرة الشبكة الكهربائية

عمان- الغد- أوصت جمعية “ادامة” للطاقة والبيئة والمياه بالعمل علــى زيــادة قــدرة الشــبكة الكهربائيــة علــى اســتقبال وإدارة كميــات متزايــدة مــن الكهربــاء المنتجــة.

وقالت ضمن توصياتها لتعافي صعيد تعافي القطاع على المدى البعيد بعد أزمة جائحة كورونا إنه يتوجب البدء بالعمل على زيـادة نسـبة مشـاريع تخزيـن الطاقـة علـى الشـبكة الكهربائيـة محليا، عبـر العمـل علـى مشـاريع كبيـرة الحجـم وتشـريع ذلــك لالنظمــة الالمركزية والاستثمار فـي الشـبكات الذكيـة التـي يمكـن ان تسـاعد علـى ادارة الطاقـة المتذبذبـة والقادمـة مـن المصـادر المتجـددة، وتشريع الاعتماد بشكل اكبر على وسائل النقل الكهربائي.

وقالت الجمعية إن قطـاع الطاقـة ككل جـراء ازمـة فيـروس كورونـا المسـتجد تعرض إلـى صدمـة بسـبب الانخفـاض الكبيـر والمفاجـىء علـى الطلـب علـى الطاقـة، وبالمقابـل فقـد خضـع القطـاع لجملـة مـن االاجـراءات التـي جـاءت إسـتجابة ألوامـر الدفـاع واخـرى جـاءت للتعامـل مـع المسـتجدات التقنيـة التـي طـرأت جـراء الانخفـاض الكبيـر.