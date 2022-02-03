إدخال الطعام والشراب للطفل ريان وعمليات الحفر مستمرة – ( فيديو )

عماد العجلوني- في أحدث التطورات ضمن عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان أظهر مقطع فيديو مصور من قلب البئر لحظة ادخال الطعام إليه .

وأظهر المقطع الطفل ريان وهو على قيد الحياة ويتحرك ببطء شديد وهو يتناول الطعام وفق ما أكدته سلطات البحث والانقاذ المغربية.

ولفتت السلطات إلى أن عمليات الحفر لا تزال مستمرة وتبقى ما مقدراه 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان.