إدخال الطعام والشراب للطفل ريان وعمليات الحفر مستمرة – ( فيديو )

عماد العجلوني- في أحدث التطورات ضمن عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان أظهر مقطع فيديو مصور من قلب البئر لحظة ادخال الطعام إليه .
وأظهر المقطع الطفل ريان وهو على قيد الحياة ويتحرك ببطء شديد وهو يتناول الطعام وفق ما أكدته سلطات البحث والانقاذ المغربية.
ولفتت السلطات إلى أن عمليات الحفر لا تزال مستمرة وتبقى ما مقدراه 8 أمتار للوصول إلى الطفل ريان.
#المغرب |
اللهم لك الحمد،قبل قليل تم إدخال الطعام لـ الطفل #ريان والكاميرات التقطت ريان وهو يأكل،"اللهم رده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن".#الكويت #مصر_الكاميرون #غزة #انقذوا_ #السعودية #أنقذوا_ريان #الأردن #مصر#الامارات #ضد_الوصايه_في_الكويت#انفجار_الرياض #محمد_مزيد_العازمي pic.twitter.com/Zj7neAbjm2
— صــوت الـمـواطـن (@sawtalshaeb1) February 3, 2022