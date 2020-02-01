إدخال جميع الطلبة القادمين من الصين إلى “مستشفى الوبائيات”

محمود الطراونة

عمان- قال الأمين العام المساعد لشؤون الرعاية الأولية في وزارة الصحة عدنان اسحاق، اليوم الخميس، إنه تم إدخال الطلبة الأردنيين والعرب الذين وصلوا فجر اليوم إلى عمّان قادمين من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا فيها، إلى “مستشفى الوبائيات” التابع لمستشفى البشير، لغايات عزلهم.

وأضاف اسحاق، لـ”الغد”، أن عدد المتواجدين في العزل أصبح 80 شخصا (71 من الطلبة، و9 أشخاص سابقين)، مشيرا إلى أنهم سيمكثون 14 يوما في المستشفى لغايات التأكد من عدم إصابتهم بكورونا، مؤكدا أن الفحوصات لم تظهر حتى الآن أي إصابة بالفيروس، وأن الوزارة لا تعتزم تشديد الإجراءات بشأن المرض.

وكان وزير النقل خالد سيف قال إن طائرة الملكية الأردنية، التي وصلت فجر اليوم تقل 55 طالبا أردنيا، و7 طلاب من فلسطين، و3 من سلطنة عمان، وواحد لبناني، و3 تونسيين، وواحد بحريني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول، لـ”بترا” أن الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل. مضيفا أنه سيبدأ فحصهم يوم الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالاضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها.