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إدخال فتاة قادمة من إيران بالحجر الصحي في مستشفى البشير

منذ 3 دقائق

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عمان- اكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف الكورونا الدكتور عدنان اسحق في وزارة الصحة، إنه تم صباح اليوم وضع ابنة مواطنة أردنية تحمل الجنسية الإيرانية في الحجر الصحي بمستشفى البشير ولمدة 14 يوما للتأكد من عدم اصابتها بفيروس كورونا.

واضاف اسحق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) انه ولغايات وقائية تم التعامل مع الفتاة القادمة من إيران معاملة الأردنيين كون والدتها تحمل الجنسية الأردنية لذلك تم السماح لها الدخول عبر الحدود الأردنية.

واعاد اسحق التأكيد على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض واستقاء المعلومات حول مرض الكورونا الجديد من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة.-(بترا)

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