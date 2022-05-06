إدراج اسم “عشيقة” بوتين المزعومة بقائمة العقوبات الأوروبية المقترحة

أدرجت ألينا كابيفا، وهي الفتاة التي تربطها علاقة عاطفية مزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقائمة الحزمة السادسة المقترحة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وفقًا لمصدرين دبلوماسيين أوروبيين.

قال أحد المصادر من المفوضية الأوروبية إنه في هذه المرحلة يمكن حذف الأسماء أو إضافتها حسب تقدير الدول الأعضاء، حيث لم يوقع الاتحاد الأوروبي رسميًا على مسودة الاقتراح ولكن يمكنه القيام بذلك في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي الجاري اليوم الجمعة في بروكسل.

وربطت كابيفا لأول مرة ببوتين منذ أكثر من عقد من الزمان، بينما كانت حينها لاعبة جمباز حائزة على ميدالية، في الوقت الذي نفى بوتين وجود علاقة معها.

في أبريل/ نيسان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يناقشون ما إذا كانوا سيفرضون عقوبات على كابيفا أم لا بسبب مخاوف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر لأنه قد يُنظر إليها على أنها ضربة شخصية شديدة لبوتين.cnn