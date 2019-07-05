إدراج بابل العراقية على لائحة التراث العالمي لليونيسكو

بغداد- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكو” اليوم الجمعة، إدراج مدينة بابل في قائمة التراث العالمي .

وقالت مصادر في وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن كلا من مملكة البحرين واندونيسيا والبرازيل وفرنسا وأوغندا وغواتيمالا والنرويج وكوبا والصين وتنزانيا، وافقت على إدراج بابل في قائمة التراث العالمي لليونسكو .

وقال وزير الثقافة العراقي عبد الأمير الحمداني، في كلمة له أمام المنظمة ، إن العراق يتفهم التخوف العالمي، ويتعهد بتقديم رؤية ادارية ،وقد خصص 200 مليون دولار من أجل بابل.

وتشهد مدينة بابل العراقية والمدن الأخرى احتفالات جماهيرية بهذه المناسبة ، التي عدوها مناسبة تساهم في تحمل العراق مسؤولية الحفاظ على تراثه وحضارته التي تمتد لسبعة آلاف سنة قبل الميلاد.—(بترا)