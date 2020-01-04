إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي في بورصة لندن

الدوحة – شهد العام 2019 حدثين هامين في مجال المؤسسات البنكية القطرية في المملكة المتحدة، الأول يتعلق بالبنك الدولي الإسلامي القطري والثاني يتعلق ببنك “الريان” إحدى مؤسسات مصرف الريان القطري في المملكة المتحدة، حيث أدرجت بورصة لندن للأوراق المالية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي للمرة الثانية خلال أقل من عام صكوكا دائمة للبنك الدولي الإسلامي القطري بقيمة 300 مليون دولار أميركي بها كي تكون أدوات استثمارية مهمة تعمل على تعزيز المركز المالي للبنك الدولي الإسلامي وإنشاء شراكات متميزة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتأتي عملية الإدراج ضمن الشريحة الأولى من رأس المال ولاقت هذه الصكوك إقبالا واسعا من قبل المستثمرين، الذين وصل عددهم إلى 122 مؤسسة مالية من 22 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث وصلت عمليات الاكتتاب نحو 9 أضعاف الإصدار بواقع 2.6 مليار دولار، نتيجة لقوة الاقتصاد القطري والتصنيف الائتماني المرتفع للبنك والمكانة المتميزة التي يتمتع بها على الساحة المالية الدولية، بجانب الثقة التي يتمتع بها البنك على المستوى العالمي، وحظيت عملية إدراج صكوك البنك الدولي الإسلامي في البورصة باهتمام كبير تجاوز تقديرات معظم الخبراء الاقتصاديين خلال عملية الإدراج، وجاء ذلك تعبيرا عن نجاح قطر ومؤسساتها المالية في تجاوز العديد من العقبات ومحاولات التأثير على اقتصادها، حيث جاء بنك الدولي الإسلامي مواصلا صعوده في السوق المالي البريطاني والعالمي تعزيزا لمركزه المالي وتنفيذا لإستراتيجية البنك، سعيا إلى الرسوخ على الصعيدين المحلي والدولي بفضل القوة التي وصل إليها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية.

والحدث الثاني الهام والمتعلق بالمؤسسات المالية القطرية في بريطانيا هذا العام 2019 هو إدراج بنك “الريان- المملكة المتحدة” إحدى مؤسسات مصرف الريان في المملكة المتحدة لأول مرة ضمن الإصدار السادس لمجموعة بورصة لندن لأفضل المؤسسات والشركات التجارية في المملكة المتحدة هذا العام 2019، وتم اختيار بنك الريان ضمن الـ 1000 مؤسسة وشركة بريطانية ذات النمو السريع والأكثر ديناميكية في السوق البريطاني خلال الثلاث سنوات الماضية وحصد بنك “الريان – المملكة المتحدة ” إحدى مؤسسات مصرف الريان في بريطانيا، ثلاث جوائز، حيث بلغ عدد الجوائز التي حصل عليها البنك منذ بداية هذا العام 16 جائزة في مختلف المجالات، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك إسلامي في عام 2019، من قبل مؤسسة ” The Global Business Outlook” البريطانية، وجائزة أفضل بنك لتمويل القروض في بريطانيا من قبل هيئة ” Islamic Finance News”.

كما حصل بنك “الريان – المملكة المتحدة” من قبل مؤشر “Savings Champion Awards ” على جائزة ثالثة وهي أفضل بنك يقدم خدمة للعملاء، في الوقت الذي حصد البنك جوائز أخرى في مجال خدمة حسابات القروض الشخصية وشراء المنازل وأفضل خدمة في حسابات التوفير الثابتة والمتغيرة، وأفضل خدمة في المعاملات المالية مع أصحاب حسابات التوفير المفتوحة والمحددة، أظهرت أحدث دراسة مستقلة صادرة عن بنك الريان – المملكة المتحدة ” أن لديه 85 ألف عميل في المملكة المتحدة، وأن حجم منتجاته التمويلية التي تضخ في الاقتصاد البريطاني تقدر بـ 389 مليون جنيه استرليني في العام الماضي 2018 وحده، حيث يعتبر بنك “الريان – المملكة المتحدة” هو أكبر مزود للتمويل العقاري الإسلامي في بريطانيا، كما أنه أول بنك إسلامي يقدم خدماته المصرفية في بريطانيا.-(وكالات)