إدراك تتيح تصفحا مجانيا لمحتواها الدراسي عبر شبكات الاتصالات

عمان- أعلنت منصة إدراك للتعلم المدرسي، عن تفعيل شراكتها مع شركات الاتصالات المحلية زين، واورانج وأمنية لتمكين طلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور من تصفح المحتوى التعليمي و المواد الدراسية التي توفرها المنصة .

وقالت المنصة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انه تم تصميم المحتوى وعملية التصفح وفق طرق فنية دون أن يؤدي ذلك إلى استهلاك حزم الانترنت للخطوط الفعالة على الهواتف الذكية. ويأتي هذا التعاون، بحسب المنصة، لحل مشكلة محدودية توافر الإنترنت لدى الطلبة حيث أظهرت دراسات المسح في إدراك، أن معظم الطلبة يتصفحون الإنترنت بشكل عام، ومنصة إدراك بشكل خاص، باستخدام الهواتف المحمولة.

واكدت المنصة أهمية هذه الشراكة انطلاقا من شعار المنصة ” العلم لمن يريد”، لتوفير التعليم النوعي وعالي الجودة للطلبة وعلى قدر من المساواة لجميع الطلبة في مختلف أنحاء المملكة.

وتقدم المنصة محتواها الدراسي المجاني للطلبة على الانترنت باللغة العربية، وبالوسائل التعليمية والتوضيحية المتوفرة وبخاصة الفيديوهات التعليمية والتفاعلية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع منصة إدراك، لتوفير فرص تعليمية متساوية للطلبة، مؤكدا أن تصفح المحتوى الدراسي للمنصة عبر إنترنت زين، لن يؤثر بالحزم الخاصة بخطوط المشتركين.

وبين أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة و مسؤوليتها الاجتماعية، واهتمامها بقطاع التعليم، واستكمالاً لبرامجها ومبادراتها لخدمة هذا القطاع لايجاد اجيال مبدعة .

كما اكد حرص شركة زين الأردن على تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاتصال المختلفة للارتقاء بمستوى التعليم، وخدمة العملية التعليمية، وإثرائها بوسائل حديثة ومبتكرة تعزز من دور المعلم في الصف وتكون مكمّلة له.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن، تيري ماريني، ان الشراكة مع منصة إدراك، تعد أهم محاور المسؤولية المؤسسية و المجتمعية للشركة الداعمة لقطاعي التعليم والشباب، مبينا حرص الشركة على تسهيل التحول الرقمي واندماج التكنولوجيا من خلال تنفيذ ودعم العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز الاستفادة من الثورة الرقمية.

كما اكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، دعم الشركة لجهود المنصة وأهدافها في توفير مساقات تعليمية مجانية عبر الإنترنت لجميع الطلبة ومدرسيهم في الأردن والعالم العربي، مبيناً أن شركة أمنية ستتيح لعملائها الراغبين بالانضمام لهذه المنصة، الحصول على التعليم المدرسي المجاني.

وقال شطارة، ان هذه الشراكة ستمكن اكبر عدد من الطلبة للحصول على خدمات منصة إدراك، وبما يعزز من دور الشركة الفاعل والمؤثر في النظام البيئي التعليمي، مشيرا الى مشروع الربط والحماية الالكتروني الذي تنفذه لصالح وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن إدراك، هي منصة إلكترونية باللغة العربية للتعليم المفتوح، أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2014، بِهَدَف إحداث نقلة نوعية في آلية الوصول للتعليم في العالم العربي.

وتوفر المنصة فرصاً تعليمية عالية الجودة للمتعلمين، والبالغين في سنّ المدرسة، فيما تبني على النجاح الذي حققته في مجال التعلم المستمر لتوفر مساقات تعليمية مجانية عبر الإنترنت باللغة العربية، لنحو 6ر2 مليون متعلم في المنطقة.

وتهدف المنصة إلى تسخير التكنولوجيا لتوفير مصادر تعليمية عالية الجودة بشكل مجاني لجميع الطلبة ومدرسيهم من مختلف أنحاء العالم العربي، ويلتحق فيها مئات الآلاف من الطلبة والمعلمين والأهالي على حد سواء، بما يزيد على 250 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 46 ألف معلم ومعلمة، و34 ألف من أولياء الأمور.