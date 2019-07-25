إذاعة حياة تدعم حملة “لا تقتلني بفرحتك”

عمان-الغد- أطلقت إذاعة حياة إف إم، اليوم الخميس، حملة على أثيرها للتحذير من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وتتزامن الحملة مع إعلان نتائج الثانوبة في المملكة، وما يرافقها من خروج عن القانون بإطلاق الأعيرة النارية، ووقوع إصابات تصل إلى الوفاة.

وقال رئيس هيئة المديرين ومؤسس إذاعة حياة إف إم المهندس موسى الساكت: “إن هذه الحملة التي تأتي تحت شعار “لا تقتلني بفرحتك” تتزامن مع حملات موازية تقوم بها المؤسسات الرسمية المعنية لتوعية المواطنين للامتناع عن اطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات”.

وأضاف الساكت أن الإذاعة خصصت برامجها طوال، الخميس، للتوعية لهذه الظاهرة.

ونوه الساكت بأن المجتمع الاردني بدأ يعي المخاطر المرافقة لظاهرة إطلاق العيارات النارية، مؤكدا على أهمية وقوف الإعلام مع الجهود الرسمية.

يشار إلى أن الحملة الرسمية للتوعية من هذه الظاهرة وجدت دعما شعبيا كبيرا، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.