إذا أردت الحفاظ على شبابك.. تجنب 7 أطعمة و3 عادات

الغد- اكتشف العلماء أن هناك عادات نمارسها يوميًا مسؤولة عن تقدمنا ​​في السن قبل الأوان. في المقابل، يمكن تبني عادات بديلة من شأنها أن تساعدنا على الحفاظ على شبابنا.

تسهم الصحة الجيدة بدور أساسي في إظهار قوتك ونشاطك وفي زيادة احتمال أن تعيش عمرا أطول، وهناك أغذية وعادات تؤثر في الصحة، وتزيد سرعة إصابتك بالشيخوخة أو تقللها، فما هي؟.

اكتشف العلماء أن هناك عادات نمارسها يوميًا مسؤولة عن تقدمنا ​​في السن قبل الأوان. في المقابل، يمكن تبنّي عادات بديلة من شأنها أن تساعدنا على الحفاظ على شبابنا وتضمن لنا عيش حياة مديدة والتمتع بصحة جيدة.

ووفقا للكاتبة جين سينريش، في تقريرها بمجلة “ريدرز دايجيست” (Reader’s Digest) الأميركية كما نقلت الجزيرة، فلا يوجد شيء اسمه ينبوع الشباب الدائم لكن اختيارك للطعام الصحي بذكاء ربما يضفي سنوات أو عقودا على عمرك.

نبدأ مع 7 أغذية تنصح بتجنبها أو تقليلها لتعيش أطول:

1- اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والسجق والنقانق والسلامي

مع أنه من غير المحتمل أن يؤدي تناول ساندويتش من المرتديلا في وجبة الغداء إلى الوفاة، فقد ثبت أن استهلاك اللحوم المصنعة والأغذية الجاهزة بانتظام له علاقة بكثير من الأمراض كأمراض القلب والسرطان، حسب ما يوضح اختصاصي التغذية الدكتور روجر آدمز.

وتصنف منظمة الصحة العالمية اللحوم المصنَّعة على أنها مواد مسرطنة.

ويقول الدكتور آدمز إن 20 خبيرا من 10 دول استعرضوا أكثر من 800 دراسة علمية، وخلصوا إلى أن استهلاك 50 غراما من اللحوم المصنعة يوميا يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%.

وفضلا عن ذلك، يمكن للحوم المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أن تؤدي إلى ارتفاع حاد وطويل المدى في ضغط الدم.

2- منتجات السكر الأبيض والطحين الأبيض

تُعدّ الأطعمة البيضاء أو الأطعمة التي يجري تصنيعها وتكريرها، وتلك التي غالبا ما تكون بيضاء المظهر، غير صحية.

وتوفر تلك الأطعمة (الطحين والخبز والمقرمشات والأرز الأبيض والمعجنات، إلخ..) كثيرا من الكربوهيدرات البسيطة، وقد يكون لها دور في زيادة الوزن التي تسبب بدورها الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.

3- الأطعمة المحتوية على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) (Monosodium glutamate)

قد تضفي الغلوتامات أحادية الصوديوم -وهي نكهة تضاف إلى الخضراوات المعلبة والحساء واللحوم المصنعة- مذاقا طيبا على الطعام الذي تتناوله لكن هذه المادة لها صلة بعدد كبير من المشاكل الصحية، كالصداع والاحمرار وضغط الوجه، والتنميل، والوخز أو الحرقان، وخفقان القلب السريع، والغثيان ومشاكل أخرى.

وتنصح اختصاصية التغذية الدكتورة كارولين دين باختيار الأطعمة الموسومة بأنها “خالية من الغلوتامات أحادية الصوديوم”.

4- اللحوم المشوية

يوضح الدكتور آدمز أن الحرارة العالية عندما تلامس سطح اللحم، يحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه تشكل أمينات حلقية غير متجانسة (HCAa) (heterocyclic amines) وهيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs) (polycyclic aromatic hydrocarbons).

وتتشكل تلك المركبات -كما يضيف آدمز- مع دهون وعصارات تتساقط من اللحم على النار المشتعلة، فيسبب ذلك لهبا يحتوي على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات تلتصق بسطح اللحم.

ويشرح اختصاصي التغذية ذلك أكثر بالقول إن الدراسات أظهرت أن التعرض لتلك الهيدروكربونات والأمينات الحلقية غير المتجانسة يمكن أن يتسبب في إصابة الحيوانات بالسرطان، مشيرا إلى أن العلماء ما انفكوا يبحثون في العلاقة بين وسائل طهي اللحوم ومخاطر الإصابة بالسرطان.

5- الدهون المتحولة (Trans-fats)

إن معظم البطاطس المقلية والمعجنات والبسكويت، وأي أطعمة شديدة الحلاوة سواء أكانت مجمدة أم مقلية تحتوي على نسب عالية من الدهون المتحولة.

وتحذر الدكتورة سالي وارن اختصاصية العلاج الطبيعي التقليدي من أن تلك الدهون المتحولة ذات ارتباط بالالتهابات وأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري وأمراض أخرى مزمنة تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان.

6- مشروبات الطاقة

تقول اختصاصية أمراض القلب الدكتورة نيكول واينبرغ إن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مضرة بالبشر رغم أنهم يتناولونها أحيانا.

ويرى الخبراء أن أفضل ما يمكن للمرء أن يمنحه لجسمه من أجل حياة طويلة وصحية هو أن يمتنع عن تناول مشروبات الطاقة.

7- الوجبات الجاهزة

ينصح الخبراء بالامتناع عن أكل البرغر والبطاطس المقلية. وطبقا لشيري روس الخبيرة في صحة المرأة، فإن إزالة الأطعمة السريعة الجاهزة من نظامك الغذائي، التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، سيساعدك على تخفيض السعرات الحرارية والدهون.

وتردف الخبيرة قائلة “في غضون أسابيع من إزالة الأطعمة الجاهزة من نظام الحمية الغذائي، ما يلبث أن يطرأ تحسن على مستويات الكوليسترول في جسمك”.

وننتقل الآن إلى 3 عادات يومية تجعلك تبدو أكبر سنًّا وتسرع شيخوختك

1- الإجهاد

لطالما حذّر الباحثون من الأضرار التي يلحقها الإجهاد المستمر بأجسامنا. إنه يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإجهاد أن يسبب الشيخوخة على المستوى الخلوي، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة “إيت ذيس نوت ذات” الأميركية، للكاتب مايكل مارتن.

وقد أظهرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن الإجهاد المزمن يقصّر التيلوميرات، وهي الهياكل الموجودة داخل كل خلية تحتوي على الحمض النووي. تكون التيلوميرات طويلة لتصبح أقصر مع مرور الوقت، وعندما تصبح أقصر من اللازم تموت الخلية في النهاية. وهذه العملية لا تسبب الشيخوخة فحسب، بل تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطرة مثل مشاكل القلب والسرطان.

2- عدم استخدام واق من الشمس

إن وضع واقي الشمس بانتظام لن يحميك فقط من سرطان الجلد المميت، بل سيجعلك تبدو أصغر سنا أيضا. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الجلد، مما يتسبب في حدوث تغييرات طويلة الأمد.

تسبب شيخوخة البشرة تغيرات في الكولاجين في أعماق الجلد، وذلك يؤدي إلى تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة. ولتجنب ذلك، ينصح الخبراء بالحرص على استخدام واق من الشمس مع عامل حماية لا يقل عن 30، ليوفر وقاية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية.

3- الإفراط في تناول السكر

استهلاك كثير من السكر يجعلك تبدو أكبر سنا. عندما نأكل السكر، فإنه يتفاعل مع البروتين في الجسم في عملية تسمى الغلوزة. فالسكر يرتبط بالكولاجين والإيلاستين، وهما مركبان في الجلد يحافظان على نضارة البشرة وصحتها، فينجم عن الإفراط في السكر ظهور نواتج نهائية متقدمة من الغلوزة، وهذا يسبب ترهل الجلد الذي يؤدي بدوره إلى ظهور التجاعيد.

بدلا من ذلك، يساعد تقليل تناول الأطعمة السكرية والمعالجة على الحفاظ على وزن صحي والحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري، وذلك يضمن الحفاظ على شبابك من الداخل والخارج.