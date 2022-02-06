إذا الأمر كذلك فإنني لا سامي

هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

6/2/2022



حتى أكبر أتباع “امنستي” لا يدعون بأن منظمة حقوق الانسان المخضرمة تعتبر أحد المعجبين بالحركة الصهيونية. علاوة على ذلك، التقرير الجديد الذي يتهم اسرائيل – على جانبي الخط الاخضر بجريمة الابرتهايد، هو وثيقة مناوئة للصهيونية. توصية كُتّابه بان يتم فتح ابواب اسرائيل على مصراعيها أمام لاجئي 1948، هو حكم بالإعدام على حل الدولتين. التوصية بتطبيق حق العودة يعتبر ما بين اشكالي وحالم حتى في معسكر اليسار، بما في ذلك ميرتس، التي تؤيد اعتبار دولة اسرائيل دولة اليهود وكل مواطنيها. لهذا كتب هنا في الاسبوع الماضي وبصورة محقة البروفيسور مردخاي كرمنتسار بان “امنستي” ارتكبت خطأ “لا يستطيع احد حمل بطيختين بيد واحدة”. هذا التقرير أفاد من انتقدهم – من انتقدوه، بشكل خاص اولئك الذين تخصصوا طوال عشرات السنين في خطأ اخطر بكثير من “لا تستطيع ان تمسك بطيختين” (المناطق المحتلة وحقوق الانسان).

من أجل صرف الانظار عن سلسلة طويلة من البيانات والشهادات التي تشير الى مظالم الاحتلال، فان المتحدثين باسم الحكومة يستخدمون الخدعة القديمة المتمثلة بتشويه سمعة المندوب، وليس هنالك اتهام يعمل بصورة اقوى من اللاسامية. رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو تخصص في تحويل كل وثيقة تجرأت على انتقاد الاحتلال الى طبعة جديدة من بروتوكولات حكماء صهيون. تقرير عن وضع حقوق الانسان في المناطق شكل فرصة لاستلال سيف الكارثة. رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يئير لبيد تبنى هذه المقاربة بل وطورها.

في بيان عشية نشر التقرير قال لبيد، ان “امنستي” ليست منظمة حقوق انسان، بل “مجرد منظمة راديكالية اخرى تردد اصداء دعاية دون أن تفحصها بجدية”. لقد تساءل لماذا “امنستي” لا تسمي سورية دولة أبرتهايد والتي فيها قتل النظام نصف مليون من مواطنيه ولا تسمي بالابرتهايد ايران، ولا انظمة قاتلة في افريقيا وفي اميركا اللاتينية، فقط تسمي اسرائيل. لو لم يكن يردد دعاية دون أن يفحصها بجدية فان لبيد كان سيكتشف أن “امنستي” طلبت بان يقدم للمحاكمة بشار الاسد وحكومة آيات الله بسبب جرائم ضد الانسانية وبسبب جرائم حرب. بالمقابل، فإنه في النادي الديمقراطي الذي تتباهى اسرائيل بالانتماء اليه اي دولة تسيطر طوال 55 عاما على ملايين الاشخاص بقوة الذراع.

لبيد أوضح انه يكره استخدام الادعاء القائل انه لو لم تكن اسرائيل دولة يهودية فان احدا من”أمنستي” لم يكن ليتجرأ على الادعاء ضدها بانها دولة أبرتهايد. يكرهه، ولكنه يستخدمه. هذا الادعاء يتكرر في بيان مكتبه، الذي استغل يوم الذكرى العالمية للكارثة في الاسبوع الماضي من اجل مناكفة “امنستي”. “نحن نتعلم ثانية ان اللاسامية ليست فقط جزء من التاريخ بل للاسف ايضا جزء من الواقع الحالي”، على حد تعبير رد وزارة الخارجية. “تقرير “امنستي” هو بالفعل الضوء الاخضر للمهاجمين وامثالهم للمس ليس فقط باسرائيل بل ايضا باليهود في ارجاء العالم”.

اذا كان وصف الوضع في المناطق منذ 1967 هو لا سامية فإنني لا سامي. اذا كان الادعاء بان اسرائيل تعاني من ظواهر آخذة في الاشتداد للابرتهايد هو لاسامية، فانني لا سامي. لا تقولوا لي ان وضع حقوق الانسان في المناطق يهم الكثيرين هنا. كم من القراء يعرف أن اللبن الرايب من الاغنام من انتاج (حلاف “هآرتس”) ينتج في ملبنة مستوطنين تقع على اراضي سوسيا، ومن اغنام قطعان البؤر الاستيطانية الاجرامية (عفوا ابطال “الاستيطان الفتي”)؟ الاهم لديهم مقاطعة معكرونة أوسم.

اذا كان هناك عدد لا يحصى من المقالات وكتاب سميك (“سادة البلاد” مع عديد زرتل)، والتي تصف السيطرة على السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة بواسطة سياسة اراضي مميزة وانفاذ للقانون مميز، تعتبر لاسامية – فانني لا سامي. اذا كان اتهام حكومة اسرائيل بسياسة منحازة من مصادرة حقوق الفلسطينيين في شرقي القدس من اجل ابعادهم من المدينة، هي لا سامية فانني لاسامي. اذا كان التظاهر ضد طرد عائلات فلسطينية من بيوتها في الشيخ جراح من أجل توطين يهود فيها، هو لاسامية – فانني لا سامي.

كاتبو تقرير “امنستي” كتبوا بان اعتبارات ديمغرافية هي التي وجهت منذ البداية التشريع ووضع السياسات الاسرائيلية. هم اشاروا الى أن الفلسطينيين، داخل اسرائيل وفيما بعد في المناطق ينظر لهم كتهديد على قاعدة اغلبية يهودية والحفاظ عليها، وكنتيجة لذلك عانوا من الطرد والتقسيم، والفصل، والقمع ومصادرة الممتلكات والاراضي وحرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. التقرير يشير الى قانون المواطنة والذي يدفع به قدما مؤيدوه بذرائع امنية.

اذا كان الادعاء بان هذه تبريرات تستخدم كقناع للتمييز على خلفية قومية هو لاسامية فانني في صحبة جيدة. في نقاش في قائمة “يوجد مستقبل” في شهر تموز اعترف الرئيس لبيد بان قانون المواطنة هو “احد الادوات التي استهدفت ضمان اغلبية يهودية في دولة اسرائيل”. هذه هي المشكلة ان لبيد وزملاءه في الائتلاف من المعسكر الصهيوني، والذين يسلمون بالاحتلال، تحولوا الى شركاء بشأن جريمة الابرتهايد لليمين الاستيطاني.

بعد يوم – يومين وربما حتى قبل أن ينشر هذا المقال، فان تقرير “أمنستي” سوف يختفي من الجدول اليومي. وسيكون مجرد وثيقة اخرى ستنضم الى عدد لا يحصى من وثائق مشابهة لمنظمات حقوق الانسان الدولية والاسرائيلية، والتي استخدمت ككيس للضرب لفترة قصيرة ومن ثم تم حفظها في الارشيفات. ولكن حتى متى تستطيع اللاسامية (ولشديد الاسف ما تزال حية ترزق) ان تخفي عار الابرتهايد.