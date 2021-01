إذا عُرضَ عليكَ لقاح، خذهُ

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

21/1/2021

إحجامك عن أخذ جرعة من لقاح

“كوفيد – 19” لأنك تعتقد أنها يجب أن تذهب إلى شخص آخر لن يساعد أحداً.

في الأسبوع الماضي، عندما علم أصدقائي أنهم سيكونون مؤهلين قريبًا للحصول على لقاح “كوفيد – 19″، تلقيت عددًا كبيرًا من الرسائل النصية المحمّلة بالقلق. تساءلَت معلمة ترى الطلاب مرة واحدة فقط في الأسبوع عما إذا كان عليها أن تؤجل أخذ اللقاح وتنتظر حتى يتمكن المعلمون الأكثر عرضة للخطر من الحصول على جرعة أولاً. وفكرت صديقة تعاني من حالة صحية، وقادرة في الغالب على البقاء في المنزل وعزل نفسها هناك، في ترك جرعتها تذهب إلى شخص يستحقها أكثر. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عثرتُ على منشورات من أصدقاء مؤهلين للتطعيم، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مواعيد -والذين كانوا غاضبين لأن آخرين يعرفونهم، ويعتبرونهم أقل تعرضاً للخطر، تم إعطاؤهم اللقاح بالفعل.

نظرًا لأن المزيد والمزيد من الأميركيين أصبحوا مؤهلين للحصول على لقاحات “كوفيد – 19″، على الرغم من محدودية إمداداتها، فإن اتخاذ قرار بشأن أخذ الجرعة المتاحة قد تحول إلى مأزق أخلاقي. وليس هناك شك في أن الوصول إلى اللقاح لم يكن عادلاً في جميع أنحاء البلاد، لكن العديد من علماء الأخلاقيات الطبية يتفقون على ما يلي: إذا كنت مؤهلاً للحصول على لقاح، فيجب أن تأخذَه، بغض النظر عن مدى شعورك بالجدارة -أو عدم الاستحقاق.

يقول آرثر كابلان، عالم أخلاقيات علم الأحياء والمدير المؤسس لقسم أخلاقيات الطب في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك: “إذا اتصلوا بك لتلقي التطعيم، فعليك أن تذهب”.

وهناك عدد من الأسباب التي تفسر حصولك على جرعة اللقاح إذا عُرضت عليك. أولاً، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنك إذا تخليت عن جرعتك، فإنها ستذهب إلى شخص معرض لخطر أكبر.

يقول ديبياني موخيرجي، اختصاصي علم النفس واختصاصي الأخلاقيات الطبية في كلية طب وايل كورنيل: “كما نكتشف الآن، هذه ليست الطريقة التي يتم بها تصميم أنظمة تخصيص اللقاحات حقاً”. فالذي يقوم بتوزيع العديد من اللقاحات هي مؤسسات التي لا يمكنها نقل الجرعات الإضافية منه إلى أماكن أخرى أو إلى مجموعات سكانية معينة، كما أوضح كايل فيرغسون، خبير الأخلاقيات الطبية في كلية غروسمان للطب.

بعبارات أخرى، من الممكن تمامًا أن يتم إعطاء المطعوم الذي ترفض أخذه لشخص أقل عرضة للخطر منك. والأسوأ من ذلك أنه يمكن رميُها والتخلص منها إذا لم يتم حقنها في ذراع شخص ما قبل أن تتلف. والجرعات التي يتم التخلص منها لا تفيد أحدًا -وهذا هو السبب في أن المسؤولين، بعد تعطل ثلاجة في مستشفى بشمال كاليفورنيا، انتهكوا تعليمات الولاية حول توزيع اللقاح وقدموا الجرعات لكل شخص أمكنهم تقديمها إليه، بغض النظر عن أهليته.

لذلك، فإن الاعتقاد بأن رفض أخذ المطعوم أو الانتظار قبل الحصول عليه سيفيد المجتمع بطريقة ما قد لا يكون صائباً. ويقول الدكتور فيرغسون: “أعتقد أنه خطأ صريح فقط. هناك وهم بالنقاء الأخلاقي وإبقاء المرء يديه نظيفتين، والذي يعمل عندما يشعر الناس بإغراء إلى فعل ذلك”.

إنك إذا رفضت مطعوماً على أساس الاعتقاد بأنك لست معرضًا لخطر كبير، فإنك ربما تخدع نفسك أيضًا. من الصعب على الناس قياس مستوى المخاطر التي يتعرضون لها بدقة؛ وقد أظهرت الأبحاث أن الناس يقللون من تقدير المخاطر التي تحيق بهم في جميع أنواع المواقف. وغالبًا ما تقود هذه “التحيزات المتفائلة”، كما يُطلق عليها، الناس إلى تصور خاطئ بأن حملات الصحة العامة هي أكثر صلة بالآخرين من صلتها بهم هُم.

بعبارات أخرى، ربما تكون فكرة أن الآخرين بحاجة إلى التطعيم أكثر مما تحتاجه أنت ببساطة نتاج تفكير متفائل بطريقة غير منطقية. بعد كل شيء، لم نتمكن من فهم العلم المتعلق بـ”كوفيد – 19” بشكل كامل بعد، وهو يتطور بسرعة، خاصة بالنظر إلى ظهور متغيرات من الفيروس.

عندما تحصل على المطعوم، فأنك لست الشخص الوحيد الذي يستفيد منه أيضًا. لم يتأكد العلماء بعد من مدى قدرة المطاعيم على إحباط انتقال “كوفيد – 19″، لكن البيانات الأولية تشير إلى أنها تقلل من انتشار المرض إلى حد ما. وعندما تحصل على جرعة اللقاح، فإنك لا تحمي صحتك أنت فقط؛ من المحتمل أيضًا أنك ستساعد في إبطاء انتشار العدوى في مجتمعك وتقليل فرص إغراق المستشفيات. وإضافة إلى ذلك، إذا أخذت اللقاح ومرض أصدقاؤك أو أفراد من أسرتك بـ”كوفيد – 19″، فإنك ستكون أكثر قدرة على الاعتناء بهم، لأنك ربما لن تمرض.

ومع ذلك، قد يصرخ الناس في وجهك لأنك أخذت المطعوم عندما تكون مؤهلاً إذا شعروا أنك لا تستحقه بقدر ما يستحقونه هم أو أحباؤهم. وقد لا تتمكن من استرضائهم بإجابات منطقية. في أعماقهم، يشعر هؤلاء الأفراد الغاضبون من التخصيص غير العادل للقاح بالانزعاج من النظام، وهذا مفهوم. وفي هذه الحالة، ستكون أنت مجرد كبش فداء سهل. ويقول الدكتور فيرغسون: “أعتقد أن أفضل شيء يمكن القيام به في مثل هذا الموقف هو أن تقول إنك تهتم لشأن هذا الشخص وأنك تأمل في أن يحصل على فرصته هو الآخر قريبًا أيضًا”.

من المهم عدم الخلط بين المشاكل المنهجية التي يعاني منها توزيع اللقاح وبين الخيارات التي نتخذها كأفراد داخل هذا النظام المعيب. وحتى إذا شعرت بأن من غير الأخلاقي أن يتم تقديم لقاح لك، فإن هذا لا يعني أنه من غير الأخلاقي أن تقبله أيضاً. لن تتمكن من إصلاح نظام معيب عن طريق اختيار الخروج منه. وإذا كان ثمة شيء، فإنك قد تجعل الوضع أسوأ.

