إذا كان لديك “كوفيد الطويل”، مثلي، لا تفقد الأمل.. الشفاء ممكن

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بول غارنر* – (الغارديان) 10/6/2021

تختلف أعراض “متلازمة ما بعد كوفيد” من شخص لآخر. وفي حالتي، كان العثور على تفسير منطقي لأعراضي هو الطريق إلى التعافي.

* * *

يؤثر “كوفيد – 19” على الأشخاص بمجموعة مختلفة من الطرق. إنه، بالنسبة للبعض، مرض خفيف فحسب. وهو، لآخرين، مرض قاتل. وبالنسبة لي، تحوَّل المرض إلى حالة غير مفهومة جيدًا يسميها الأطباء “متلازمة ما بعد كوفيد”، لكن معظم الناس يعرفونها باسم “كوفيد الطويل”. وأنا أستاذ في الأمراض المعدية، ومن أوائل الأشخاص في البلاد الذين أبلغوا عن مرض “كوفيد الطويل”. والآن، يقول ما يقدر بمليون شخص في المملكة المتحدة إنهم يعانون أعراضا من المجموعة الواسعة التي تشكل هذه الحالة. وبالطريقة نفسها التي يتسبب بها الفيروس نفسه في مرض متفاوت الحدة، ستكون تجربة كل شخص مع “كوفيد الطويل” مختلفة، وشخصية خاصة به.

في ما يلي، أدود أن أشارك قصتي والكيفية التي تعافيت بها. ولأولئك الذين ما يزالون يكافحون مع “كوفيد الطويل”، أريدهم أن يسمعوا أن الشفاء ممكن، وأن عليهم أن يتحلوا بالأمل.

بعد إصابتي بـ”كوفيد – 19” أول الأمر، أقعدتني الإصابة بنوبات صداع متكررة وآلام في العضلات وإرهاق وألم في الصدر لمدة ثلاثة أشهر. وأعادتني محاولة مبكرة من خلال فصل مكثف للتمارين عبر الإنترنت، عندما شعرت بتحسن مؤقت، إلى الفراش مباشرة لمدة أسبوع. وتبعت ذلك أشهر عدة من الشعور بالضيق والإرهاق وضبابية في الدماغ.

بصفتي عالمًا في الطب، حاولت أن أفهم الطبيعة العشوائية لمرضي في الأيام التي تشهد نكسات شديدة. واستخدمت تطبيقًا خاصًا بقياس الإجهاد لتسجيل أعراضي مرات عدة في اليوم، وحاولت ربطها بمزاجي، ونظامي الغذائي، وأنشطتي الأخرى. وطلبت توضيحات على مجموعات “فيسبوك” ذات العلاقة. وأصبحت مهووساً بشأن أعراضي. وتأملت ملياً في الأسباب. وبدأت أتساءل عما إذا كنت سأشفى في أي يوم من الأيام.

قادتني الصدفة في النهاية إلى مسار للتعافي لا يتسنى الوصول إليه سوى لعدد قليل من الناس. ربطني زميل أكاديمي بشخص تعافى من متلازمة التعب المزمن/ ME، والذي قدم لي الدعم بصفته “مرشد التعافي” الخاص بي. وأدى التفسير المقنع الذي قدمه زميلي ومرشدي لما كان يحدث فيما يتعلق بالدماغ والجسم إلى تغيير فهمي للأعراض التي كنت أعاني منها. ووجدت قصصًا شخصية أخرى على موقع يُدعى Recovery Norway، وهو موقع إلكتروني أنشأه أشخاص تعافوا من “متلازمة الإجهاد المزمن”. وأعطتني الروايات التي تشاركتها المجموعة الأمل.

عرفتُ أن عدوى “كوفيد – 19” قد تسببت على الأرجح في استجابة ضغط فسيولوجي، والتي وضعت دماغي في حالة من التنشيط العالي وكان لها تأثير فوري على الهرمونات، والقلب، والجهاز الهضمي والجهاز المناعي. وعندما مرضت، ثبطني الدماغ بالإجهاد، كما ينبغي أن يفعل، إلى أن تعافيت. وأجرى جهازي العصبي مسحاً للبحث عن إشارات الإنذار التي وصفها الطبيب المقيم في أوسلو، فيغارد وايلر، بأنها “إنذارات إجهاد كاذبة”، وبعد فترة، تسبب التكييف الكلاسيكي في ظهور أعراض “الاسترداد” استجابةً لهذه الإشارات.

وقد ساعدني العثور على تفسير، وفهمه وقبوله. ولا أقول إن ذلك سيساعد بالتأكيد كل الآخرين الذين يعانون “متلازمة ما بعد كوفيد – 19″، لكنه قد يساعد.

خلال الأسبوعين التاليين، تحرك التعافي لديّ بسرعة. واستخدمت أساليب التخيل مع أعراضي: كنت أمارس التأمل البسيط، أو عندما أتعب، أركز على الذكريات الجميلة وأستعيدها وأعيشها. وبدأت تمرينًا مُدارًا بعناية لجولات قصيرة وخفيفة على الدراجة. وعرّضني هذا إلى جرعات صغيرة من النشاط كل يوم، لكنه منعني من زيادة مجهودي من الطاقة بسرعة كبيرة. وقد شعرت بأنني مختلف تمامًا وسعيد -وتمكنت في النهاية من العودة إلى تدريبي البدني المعتاد.

قضيت إجازة مع أصدقائي في غرناطة كنت قد حجزتها سابقًا. ولسوء الحظ، أصبت بحمى الضنك. وتعافيت، ولكن بعد عدة أسابيع، لدى العودة إلى المنزل، أفاد طبيبي أن إنزيمات الكبد لديّ كانت غير طبيعية إلى حد ما -وهو ما ينبغي أن يكون متوقعاً بعد حمى الضنك. وقد أصابني القلق المصاحب بالخوف. ربما كان لدي بالفعل تلف في الأعضاء بسبب “كوفيد”. وعانيت نكسة وعدت إلى الإجهاد وبدأت أجراس الإنذار تدق مرة أخرى. وأصِبتُ في إحدى المراحل بالإرهاق الشديد لدرجة أنني شعرت كما لو أنني كنت مخدرًا. ولكن، مع تنبيه ودِّي من مرشدي للتعافي، أدركت أن الأخبار حول الإنزيمات قد حفزتني؛ على الرغم من أن الشعور كان حقيقياً، فإن لدي أيضاً بعض السيطرة. وهكذا، أخذت حماماً وذهبت إلى منتزه سيفتون في أمسية باردة لحضور فصل للتمارين: وكان ذلك شعورًا رائعًا، مثل مفتاح ضوء تم تشغيله.

إن “كوفيد الطويل” هو مصطلح جديد، وهو مزيج من الحالات التي ما يزال الأطباء يحاولون فهمها بشكل كامل. بالنسبة للبعض، تسبب “كوفيد” في تلف شديد في الأنسجة. ولحسن الحظ، لم تتضمن تجربتي مع “كوفيد الطويل” أعضاء تالفة –على الرغم من أنني كنت أخشى ذلك في وقت مبكر. بدلاً من ذلك، كنت أعاني من متلازمة ما بعد الفيروس مع الإرهاق الشديد. وكان الأمر مرعبًا في ذلك الوقت، لكن التعافي لم يأت من الفحوصات أو الأدوية، وإنما جاء من سماع أولئك الذين تعافوا، وثقتي بمرشدي للتعافي، والحصول على تفسير موثوق لما كان يحدث لي. وبذلك، أمكنني بعد ذلك استخدام عقلي لإعادة تفسير أعراضي.

من المؤكد أن “كوفيد الطويل” شيء مروع. وهو حقيقي. وأنا لا أتمناه لصديق ولا لعدو. كما أنه يختلف من شخص لآخر، ولن تنطبق قصة شفاء شخص واحد على الجميع. لكن هناك قصصاً يمكن الاطلاع عليها عن أشخاص يتحسنون، وقد مكنتني إحداها من العثور على طريق إلى التعافي. وآمل بأن يستمد آخرون أيضاً، بينما ننتظر لنفهم بشكل أكبر هذا الجانب من جائحة “كوفيد – 19″، بعض الراحة والسلوى من سماعي وأنا أشارك قصتي بالطريقة نفسها.

*Paul Garner: أستاذ أبحاث الأمراض المعدية في كلية ليفربول للطب الاستوائي.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: If you have long Covid, as I did, don’t give up hope. Recovery is possible